Vorsicht beim Baden: Auf der spanischen Mittelmeer-Insel wurden am Wochenende wieder zahlreiche Feuerquallen an Strände gespült. Das vermieste vielen Urlaubern den Badespaß.

Quallen-Alarm auf Mallorca: Zahlreiche Feuerquallen an Strände gespült

Zahlreiche Feuerquallen wurden an den Stränden Mallorcas angespült.

Palma/DUR/awe - Quallen verderben Urlaubern auf Mallorca derzeit den Badespaß. Bereits am Freitag wurden an den Stränden im Osten der Balearen-Insel zahlreiche Feuerquallen angespült, berichten Bild und T-Online.

Besteht Hautkontakt mit den Quallen so kann dies äußert schmerzhaft sein. Ausschlag kann sich bilden, der dann gekühlt werden muss. Als besonders gefährlich gelten Feuerquallen aber nicht.

Quallen-Saison auf Mallorca war 2022 deutlich länger als üblich

Noch vor wenigen Wochen war an ein erhöhtes Auftreten von Quallen auf Mallorca nicht zu denken. Die Tiere werden in der Regel durch natürliche Strömungen und Winde an Strände gespült. Starke Regenfälle, die zuletzt auf Mallorca auftraten, könnten der Grund für das Auftreten der Feuerquallen sein.

Im vergangenen Jahr dauerte die Quallen-Saison auf Mallorca länger als üblich, nämlich bis November und damit zwei Monate mehr als im Durchschnitt.