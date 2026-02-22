Was auf Gruppenfotos wie pure Eintracht wirkt, ist oft das Ergebnis kleiner Ellenbogenkämpfe um den besten Platz im Bild. Der Düsseldorfer Kunstpalast zeigt, dass das „Wir-Gefühl“ vor der Kamera ein Ringen um Aufmerksamkeit ist – und wer dabei oft unsichtbar bleibt.

Im Kunstpalast in Düsseldorf ist auch Neal Slavins Bild „Womens Intramural Softball Team of Warner Communications“ zu sehen.

Düsseldorf/MZ. - Gruppenbilder zu teilen, sei in der Selfies-Ära „eine Freizeitbeschäftigung geworden“, sagt Linda Conze. Die Kuratorin der Ausstellung „Community − Fotografie und Gemeinschaft“ im Düsseldorfer Kunstpalast hält es daher für wichtig zu erkennen, wie Gruppenfotos entstehen. „Menschen haben sich immer in ihren Gemeinschaften, Familien, Nachbarschaften oder Gemeinden dargestellt“, betont Conze. Gruppenbilder zeigten aber auch, „wer dazugehört und wer nicht“. Die Ausstellung im Kunstpalast zeigt ab Mittwoch bis zum 25. Mai Gruppenfotos von verschiedenen Orten, die zwischen 1880 und heute entstanden.