Fall Gabby Petito weiter rätselhaft: Kryptische SMS an Mutter versendet

Der Fall Gabby Petito bleibt weiter voller Rätsel. Die US-amerikanische Influencerin galt nach einer Urlaubsreise als vermisst, vor einigen Tagen verschwand auch ihr Verlobter. Nun wurde bekannt, welche Nachrichten Petito zuletzt an ihre Mutter per Telefon versandte. Auch diese sind durchaus rätselhaft.

North Port/Moose/Washington/DUR - Was geschah mit Gabby Petito? Die 22-Jährige gilt seit mehreren Wochen als vermisst. Am Montag wurde eine Frauenleiche in einem Nationalpark in Wyoming gefunden - am Dienstag soll eine Autopsie zum Leichnam Erkenntnisse liefern, ob es sich tatsächlich um Petito handelt. Vor wenigen Tagen verschwand auch Brian Laundrie, der Verlobte der Influencerin, der mit ihr gemeinsam eine Roadtrip quer durch die USA im Sommer machte.

Wie mehrere US-Medien berichten, wurde nun bekannt, welchen Inhalt die letzten Nachrichten Gabbys an ihre Mutter hatten. Petitos Mutter Nichole Schmidt erhielt Ende August - kurz vor dem Verschwinden ihrer Tochter - eine Textnachricht. In dieser hieß es: "Kannst du Stan helfen, ich bekomme ständig seine Sprachnachrichten und verpassten Anrufe."

"Der Verweis auf 'Stan' bezog sich auf Gabbys Großvater. Doch laut ihrer Mutter nennt Gabby ihn nie Stan. Die Mutter war besorgt, dass mit ihrer Tochter etwas nicht stimmte", heißt es in einem Polizeidokument. Am 26. August setzte Petito ihren letzten Instagram-Post ab. Danach hörte die Social-Media-Aktivität abrupt auf, was ungewöhnlich für die Influencerin war und ihre Mutter in Sorge versetzte.

Auch Petitos Freund Brian Laundrie verschwand vor wenigen Tagen. Sein Elternhaus wurde am Dienstag vom FBI durchsucht. Foto: imago/North Port Police Department

Am 30. August erhielt Schmidt die letzte SMS von Gabby, in der es heißt "Kein Netz in Yosemite" (Anm. Yosemite-Nationalpark). Petitos Mutter soll aber vermuten, dass diese Nachricht nicht von ihrer Tochter, sondern vom Verlobten Gabbys verfasst worden sein soll. Dieser gilt ebenfalls als vermisst. Am Dienstag wurde das Elternhaus von Brian Laundrie durch das FBI durchsucht.