  3. Zentrum der Fake News: Einziges Fälschermuseum: Alles nur geklaut

In Wien widmet sich eine Ausstellung den Kunstwerken der großen Fälscherlegenden. Es ist das weltweit einzige Museum, das echten Fake-Kunstwerken eine Bühne bietet, und das mit einem Augenzwinkern: Das Fälschermuseum Wien, offiziell „Museum of Art Fakes“.

Von Michael Ossenkopp 18.11.2025, 10:00
Im Fälschermuseum Wien ist alles falsch. picture alliance / Guenther PEROUTKA / Wirtschaftsblatt / picturedesk.com

Wien/MZ. - Heute hängen im 3. Wiener Bezirk, in der Löwengasse 28 gegenüber dem berühmten Hundertwasserhaus, mehr als 80 Werke, die allesamt eines gemeinsam haben: Sie stammen aus der Hand berühmter Fälscherlegenden. Darunter Arbeiten des genialen Vermeer-Betrügers Han van Meegeren oder des Londoner Restaurators Tom Keating, der angeblich mehr als 2.000 Werke von über 100 Künstlern vortäuschte. Dazu kommen die schillernden Namen der Fälscherwelt: Konrad Kujau, der Mann hinter den Hitler-Tagebüchern, David Stein, Edgar Mrugalla, Elmyr de Hory, Eric Hebborn und Lothar Malskat.