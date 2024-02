Vor 170 Jahren kam eine Frau zur Welt, die als „Time Lady“ von London berühmt werden sollte. Was dazu führte, dass sie den Einwohnern der Stadt über 50 Jahre die genaue Uhrzeit verkaufte.

Im Observatorium Greenwich in London wurde im 19. Jahrhundert die „Greenwich Mean Time“ ermittelt.

London/MZ. - Die Zeit macht nur vor dem Teufel halt, denn er wird niemals alt“, hieß es im Schlager von Barry Ryan aus den 70er Jahren. Für uns Menschen war und ist die genaue Zeit deshalb umso wertvoller. Diese „Greenwich Mean Time“ (GMT) wurde im 19. Jahrhundert am Observatorium im Südosten von London ermittelt. Sie war damals für die Schifffahrt, die Uhrmacher, Banker, Handwerker und Kaufleute sehr wichtig. Denn Zeit ist schließlich Geld. Also schickten sie alle ihre Laufburschen nach Greenwich und gingen dem Hofastronomen auf den Wecker.