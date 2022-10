Grimma - Bei einem Brand in einem Autohaus in Grimma sind am Montag zwölf Menschen verletzt worden. Das Feuer war aus noch unbekannter Ursache in der Lackiererei ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Nach etwa einer Stunde hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Nun muss ein Brandursachenermittler den Grund für das Feuer klären, wie ein Polizeisprecher sagte.