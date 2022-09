Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall im Landkreis Leipzig

Borsdorf - Bei einem Verkehrsunfall auf der B6 bei Borsdorf im Landkreis Leipzig wurden zwei Menschen schwer verletzt. Eine Fahrerin sei aufgrund gesundheitlicher Probleme in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Frau und der Fahrer des anderen Fahrzeugs mussten schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.