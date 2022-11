Zwei schwer und zwei leicht Verletzte nach Verkehrsunfall

Crimmitschau - Bei einem Unfall in Crimmitschau im Landkreis Zwickau sind zwei Menschen schwer und zwei leicht verletzt worden. Ein Autofahrer geriet am Mittwochmorgen in einer leichten Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort streifte er ein Fahrzeug und stieß danach mit einem weiteren frontal zusammen. Der Unfallverursacher wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der Fahrer des dritten Pkw wurde ebenfalls schwer verletzt, der Fahrer des gestreiften Wagens leicht. Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei. Zum Alter der Verletzten gab es zunächst keine Angaben.