Zwei Menschen sterben bei Verkehrsunfall

Fürstenau - Bei einem Zusammenstoß von einem Auto mit einem Lastwagen sind beide Fahrer gestorben. Der 26 Jahre alte Autofahrer aus Polen war mit seinem Fahrzeug am Freitag in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei am späten Nachmittag mitteilte. Wie es zu dem Unfall auf der Bundesstraße 214 bei Fürstenau (Landkreis Osnabrück) kam, war noch unklar. Der 26-Jährige sowie der 50 Jahre alte Lastwagenfahrer starben noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten mehrere Stunden gesperrt.