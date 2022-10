Zwei junge Schwerverletzte nach Kollision mit Leichtkraftrad

Uelsen - Bei einem Zusammenstoß mit ihren Leichtkrafträdern in Uelsen (Landkreis Grafschaft Bentheim) sind zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, nahm der 16-Jährige beim Linksabbiegen an einer Kreuzung der 19-Jährigen die Vorfahrt. Demnach übersah der Jugendliche die 19-Jährige am Sonntagabend vermutlich. Bei dem Unfall verletzten sich beide schwer und wurden in ein Krankenhaus geflogen.