Altenberg - Auch eine Woche nach den Weltmeisterschaften in Oberhof zeigt sich das deutsche Rennrodel-Team stark in Form. Beim Weltcup im sächsischen Altenberg feierten die Frauen wie in Oberhof einen Dreifachtriumph. Julia Taubitz gewann am Samstag vor Weltmeisterin Anna Berreiter und Dajana Eitberger. Das starke deutsche Ergebnis rundete Merle Fräbel auf dem fünften Rang hinter der Österreicherin Madeleine Egle ab. Mit ihrem Sieg übernahm Taubitz die Führung im Gesamtweltcup von Teamkollegin Eitberger.

Für den zweiten deutschen Sieg in Altenberg sorgten die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken im Doppelsitzer. Sie ließen die sechsmaligen Olympiasieger Tobias Wendl/Tobias Arlt hinter sich. Auf Platz drei landeten Martins Bots und Roberts Plume aus Lettland. Das dritte deutsche Duo Hannes Orlamünder und Paul Gubitz wurde Vierter. Eggert/Benecken sind nun auch Erster im Gesamtweltcup. Der Vorsprung auf die bayerischen Konkurrenten Wendl/Arlt beträgt aber nur einen Zähler.

Im Doppelsitzer-Weltcup der Damen belegten die Weltmeisterinnen Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal den zweiten Rang hinter Andrea Vötter/Marion Oberhofer aus Italien. Dritte wurden Selina Egle/Lara Kipp aus Österreich.

Am Sonntag stehen noch die Rennen der Männer und der Staffel auf dem Programm.