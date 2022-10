Zombies spuken bei „Horrornächten“ im Filmpark Babelsberg

Potsdam - Halloween-Fans haben im Filmpark Babelsberg in Potsdam eine große Grusel-Party gefeiert. Zombies, Horrorclowns und Hexen sorgten am Samstagabend für schaurige Atmosphäre. Bei der „Horrornacht“ wirkten laut Filmpark mehr als 150 Darsteller mit, die in finsteren Labyrinthen und nebligen Korridoren für Schreckmomente sorgten. Seit Jahren veranstaltet der Filmpark - ein Freizeitpark rund um die Filmwelt - im Herbst solche Grusel-Events.

Halloween ist ein Brauch, der über die USA nach Europa kam. Er wird mit allerlei Schabernack und Kostüm-Partys gefeiert. Der Überlieferung nach treiben im Herbst Geister und Dämonen ihr Unwesen, der eigentliche Halloween-Tag ist am Montag. Gefeiert wird Halloween am Abend vor Allerheiligen („All Hallows' Eve“), dem Festtag, an dem Katholiken der Verstorbenen gedenken.