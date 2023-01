Zigarettenautomaten in Dresden und Leipzig gesprengt

Dresden/Leipzig - In Dresden und Leipzig sind mehrere Zigarettenautomaten gesprengt worden. Dabei entstand erheblicher Schaden. Die Polizei berichtete am Sonntag von drei Fällen in Dresden und einem in Leipzig. Die unbekannten Täter hätten jeweils Pyrotechnik verwendet.

Bei der Sprengung eines Automaten in Dresden-Löbtau wurde nicht nur das Gerät zerstört, sondern auch die Fassade eines Hauses beschädigt. Die Polizei bezifferte den Schaden allein hier auf insgesamt 15.000 Euro. Die anderen gesprengten Automaten stand am Großen Garten und in Dresden-Striesen sowie in Leipzig im Stadtteil Dölitz-Dösen.