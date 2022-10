Zahl der Corona-Impfungen in Niedersachsen steigt wieder

Nordhorn - Die Zahl der Corona-Impfungen in Niedersachsen ist in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Allein am Freitag wurden in dem Bundesland 7677 Menschen geimpft, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Wochenende mitteilte. In den meisten Fällen wurden an die Virusvariante Omikron angepasste Impfstoffe gespritzt. Zwischen Anfang August und Mitte September habe die Zahl der Impfungen innerhalb einer Woche regelmäßig um die 17.000 gelegen, teilte das niedersächsische Gesundheitsministerium mit.

Den Angaben nach steigt die Zahl der Impfungen seit Mitte September wieder. In der vorletzten Woche, bis Sonntag, 16. Oktober, wurden 67.735 Menschen gegen Corona geimpft - und damit so viele wie zuletzt Mitte April. Das RKI gab die Impfquote für mindestens zweimal geimpfte Menschen in Niedersachsen am Samstag mit 77,6 Prozent an. Bei Menschen mit einer (66,8 Prozent) und zwei (14,8 Prozent) Auffrischungsimpfungen lag die Quote niedriger.

Das Deutsche Rote Kreuz bot am Sonntag eine Impfaktion im Tierpark in Nordhorn an. Besucherinnen und Besucher, die sich impfen ließen, erhielten zusammen mit einer Begleitperson freien Eintritt in den Zoo. Es wurden sowohl Zweit-, Dritt- als auch Viertimpfungen angeboten.

Auch die Zahl der Corona-Infektionen war in Niedersachsen in den vergangene Wochen auf ein höheres Niveau gestiegen, zuletzt aber wieder leicht rückläufig. Das Gesundheitsministerium gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 am Freitag mit 704,4 an. Das führte auch zu vielen Krankschreibungen. Der Krankenstand in Niedersachsen sei so hoch wie seit Jahren nicht, teilte die Kaufmännische Krankenkasse mit.

Im Bundesland Bremen wurden laut RKI am Freitag 1325 Menschen geimpft. Die Impfquote bei den mindestens zweimal Geimpften lag am Samstag bei 88,2.