Wolken und vereinzelte Schauer erwarten Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Ein wolkenreicher Tag mit örtlichen Schauern erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mitteilte, ziehen am Vormittag einige Wolken auf und es soll gebietsweise regnen. Am Brocken treten außerdem Sturmböen auf. Erst gegen Nachmittag klart der Himmel etwas auf, bei Höchsttemperaturen von 17 bis 19 Grad. In der Nacht kühlt es dann kräftig ab. Es werden Temperaturen zwischen vier und acht Grad erwartet.