Wohnhäuser in Neustadt stehen in Flammen: Keine Verletzten

Neustadt am Rübenberge - Ein Großbrand hält die Einsatzkräfte in Neustadt am Rübenberge bei Hannover in Atem. Ein Wohnhaus sei am Dienstagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten, dann habe das Feuer auf das Nachbarhaus übergegriffen, das ebenfalls in Flammen stehe, sagte ein Polizeisprecher. Menschen wurden nicht verletzt. Die beiden Häuser und auch die umliegenden Gebäude wurden geräumt. Die Feuerwehr sei noch mit den Löscharbeiten beschäftigt, sagte der Sprecher. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt.