Wird Sachsens Wirtschaftsminister bald zum Rauschebart?

Dresden/dpa - Sachsens SPD-Landeschef und Wirtschaftsminister Martin Dulig verknüpft sein persönliches Erscheinungsbild mit dem Erfolg von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Nach der Kabinettssitzung kündigte Dulig (47) am Dienstag in Dresden an, dass er seinen Bart mindestens so lange stehen lassen will, bis Scholz Bundeskanzler ist.

Die Diskussion über die männliche Zierde werde nicht nur im Familienkreis heftig geführt. Er habe den Eindruck, dass momentan mehr darüber diskutiert werde als über andere Themen. Dulig ist zugleich Ost-Beauftragter der Bundespartei.

Das Problem: Selbst wenn es der SPD nach der Wahl gelingen sollte, eine Koalition unter ihrer Führung zu finden, wird das voraussichtlich einige Monate dauern. Viele politische Beobachter erwarten, dass erst im neuen Jahr ein neuer Kanzler vom Bundestag gewählt wird. Duligs Bartwuchs könnte bis dahin stolze Ausmaße erreichen.