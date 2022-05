Wie sich in den Beziehungen zwischen dem SED-Staat und Kambodscha der Kalte Krieg spiegelt

Freundschaft: Studierende aus Kambodscha in den 80er Jahren in Erfurt

Halle (Saale)/MZ - Sonny Thet wusste nicht viel über Deutschland, als er 1969 zum Studium dorthin delegiert wurde. Er wusste schon gar nicht, dass es zwei deutsche Staaten gab: „Für mich war West-Germany der Maßstab: bunte Leuchtreklame, schicke Autos“, erinnert er sich an seinen Aufbruch nach Europa. Sonny Thet aber landete in Weimar, an der Musikhochschule. Er war einer von rund 4.000 jungen Menschen, die Kambodscha bis zum Mauerfall zur Ausbildung und zum Studium in die DDR schickte. Heute lebt und arbeitet Thet (67) als Musiker und Komponist in Berlin.