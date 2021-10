Wetter im Dezember: Weiße Weihnacht oder milder Winter?

Magdeburg/ DUR/ lb - Wenn an Weihnachten Schnee liegt, freut das die ganze Familie. In diesem Jahr könnte das laut diversen Medienberichten tatsächlich der Fall sein. Doch der Deutsche Wetterdienst (DWD) zweifelt an den Langzeitprognosen.

Zahlreiche Medien berichten, dass laut aktueller Trends des europäischen Wettermodells die Möglichkeit besteht, dieses Jahr in Deutschland weiße Weihnachten zu erleben. Meteorologen erklären, dass der kalte Polarwirbel sich an den sogenannten Polarjet gekoppelt hat. Dieses Phänomen könne dafür sorgen, dass polare Kaltluft nach Süden ausbricht. "Dabei dreht sich häufig auch der Höhenwind um und kommt plötzlich aus dem Osten, anstatt aus dem Westen. Das nennt man 'Berliner Phänomen' ", berichtet "focus.de".

"Berliner Phänomen" aktuell über Nordamerika

Dieses "Berliner Phänomen" sei aktuell über Nordamerika zu beobachten. Diese frühe Störung des Polarwirbels habe zur Folge, dass es im November zu einem Snapback, also einem Zurückschnappen des Polarwirbels, kommt.

"Der Polarwirbel bleibt dieses Jahr anfällig und relativ schwach. Doch das Zurückschnappen und das damit verbundene Erstarken des Polarwirbels hält nicht ewig an. Nach sechs bis acht Wochen funken die Hochdruckgebiete wieder dazwischen. Das konnte in der Vergangenheit mehrfach nachgewiesen werden", heißt es auf "focus.de".

Durch dieses Zurückschnappen würde dann "eine neuerliche Störung" zu erwarten sein und für einen "massiven Wintereinbruch auf der Nordhalbkugel, und damit auch in Europa" sorgen.

DWD äußert sich kritisch zu Vorhersagen

Der Deutsche Wetterdienst empfiehlt, sich von Vorhersagen dieser Art zu distanzieren. "Solche Langzeitvorhersagen sind meistens unseriös und nicht belastbar", erklärt ein Sprecher des DWD. Ein Trend sei nur wenige Wochen vor dem Wetterphänomen erkennbar - eine richtige Prognose erst eine Woche zuvor.

Laut des DWD ist zu aktuellem Zeitpunkt noch nicht final erkennbar, ob Deutschland mit einem frostigen Winter rechnen kann. Im Allgemeinen gehen die Experten jedoch davon aus, dass es, wie die Jahre zuvor, eher mild bleiben wird und uns somit ein Winter mit "durchschnittlichen Temperaturen" bevor steht. Zumindest wurde mit Hilfe spezieller Tools errechnet, dass zu 40 bis 50 Prozent die Temperaturen in diesem Winter über dem Durchschnittswert liegen werden.