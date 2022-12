Weniger Schaumweine nach Sachsen-Anhalt importiert

Schaumwein in einem Glas.

Halle - Spanischer Cava, italienischer Prosecco, französischer Champagner und günstigere Varianten: 2021 sind weniger Schaumweingetränke nach Sachsen-Anhalt importiert worden. Die Menge lag bei 360.824 Litern und damit 18,5 Prozent unter dem Wert des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mitteilte. Der Gesamtwert der importierten Schaumweine belief sich demnach auf 2,4 Millionen Euro. In diesem Jahr zeichnet sich ein weiterer Rückgang ab: Zwischen Januar und Oktober 2022 seien knapp 200.000 Liter Schaumweine eingeführt worden - ein Minus von 15,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.