Weimarer Zwiebelmarkt wird eröffnet

Zwiebelzöpfe hängen an einem Marktstand.

Weimar - Mit dem Anschnitt eines Zwiebelkuchens durch Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) wird am Freitag (12.00) der 369. Weimarer Zwiebelmarkt eröffnet. Drei Tage lang nehmen rund 400 Verkaufsstände, mehrere Bühnen und Straßenkünstler die Innenstadt in Beschlag. Den Kern von Thüringens überregional bekanntestem Volksfest bilden traditionell die Stände der Zwiebelbauern aus Heldrungen (Kyffhäuserkreis), die die für den Markt typischen kunstvoll geflochtenen rot-weißen Zwiebelzöpfe verkaufen. 40 Anbieter aus Heldrungen sind dabei. Ihre Zahl ist als Folge von Nachwuchsmangel und auch einer in diesem Jahr eher schlechten Ernte gesunken. Im vergangenen Jahr hatten rund 150.000 Menschen den Zwiebelmarkt besucht.