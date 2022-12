Weihnachtssingen sorgt nach Zwangspause für Union-Party

Das Logo des 1. FC Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei.

Berlin - Nach zwei Jahren Zwangspause findet das traditionelle Weihnachtssingen bei Union Berlin wieder statt. Am Freitag lädt der Fußball-Bundesligist in das seit Wochen ausverkaufte Stadion An der Alten Försterei. 28.500 Besucher werden erwartet.

Die Nachfrage war riesig, nur Vereinsmitglieder konnten Tickets ordern. Neben dem üblichen christlichen Liedgut dürften nach dem sportlich und wirtschaftlich sensationell verlaufenen Fußballjahr auch wieder etliche Union-Lieder angestimmt werden.

Die Traditionsveranstaltung, das Original unter den Weihnachtssingen in deutschen Fußballstadien, gibt es seit 2003. Damals waren gerade einmal 89 Unioner dabei. Von Jahr zu Jahr stiegen die Teilnehmerzahlen allerdings, wurden ab 2010 fünfstellig und stehen seit 2015 bei je 28.500 Besuchern.

In den vergangenen beiden Jahren musste die beliebte Veranstaltung wegen der Covid-19-Pandemie indes offiziell abgesagt werden. Zu Hause, an anderen Orten der Stadt und vereinzelt auch am Stadion, wurde trotzdem gesungen, weshalb der Verein diese Jahre als 18. und 19. Auflage mitzählt und nun das 20. Weihnachtssingen veranstaltet.

„Wir sind alle ein bisschen aufgeregt, aber es wird so wie immer sein“, sagte Clubsprecher Christian Arbeit. Für die richtige Gesangslage sorgt unterdessen der Schulchor des Köpenicker Emmy-Noehter-Gymnasiums. Der Grünauer Pfarrer Ulrich Kastner trägt erneut die Weihnachtsgeschichte vor.