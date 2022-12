Weihnachtsbabys hatten es eilig: Arthur in Potsdam

Cottbus - Zwei Weihnachtskinder in den Kliniken Cottbus und Potsdam haben es in diesem Jahr mit besonderem Tempo auf die Welt geschafft. So musste das Team im Kreißsaal des Cottbuser Carl-Thiem-Klinikums (CTK) diesmal zwar ein wenig auf das Weihnachtsbaby warten - aber dann ging plötzlich alles ganz schnell. Um 6.40 Uhr hätten die Eltern am 2. Weihnachtsfeiertag an der Tür des Kreißsaals geklingelt und um 7.00 Uhr habe Laura Marie bereits ihren ersten Schrei abgegeben, berichtete CTK-Sprecherin Anja Kabisch am Montag. Die Kleine wiegt 3300 Gramm und ist 51 Zentimeter groß.

„So schnelle Geburten erlebt man selten - aber Mutter und Kind sind wohlauf und werden Silvester dann zuhause feiern können, wo der große Bruder Fabian schon auf seine Schwester wartet“, sagte Hebamme Sabine Heduschka. Vor der Geburt in Höchstgeschwindigkeit hatte sich Laura Marie ein wenig Zeit gelassen: Sie kam nach Angaben der Klinik vier Tage nach dem errechneten Termin zur Welt.

Besonders eilig hatte es auch der kleine Arthur, der im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann an Heiligabend das Licht der Welt erblickte. Arthur habe den errechneten Geburtstermin gleich um neun Tage vorgezogen und sei an Heiligabend um 2.03 Uhr geboren worden, berichtete eine Kliniksprecherin. Das „Christkind“ sei 50 Zentimeter groß und gut 3500 Gramm schwer.

Laura Marie war das 1002. Kind, das dieses Jahr im CTK geboren wurde. Im vergangenen Jahr kamen dort 1121 Babys zur Welt. Dabei hielten sich die Geschlechter mit 554 Mädchen und 567 Jungen fast die Waage. „40 Eltern konnten sich über doppeltes Babyglück freuen“, hieß es.