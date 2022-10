Wegen Unterrichtsausfalls: 12.000 Lücken auf Zeugnissen

Halle - Tausende Schüler haben in Sachsen-Anhalt im vergangenen Schuljahr wegen ausgefallener Stunden in mindestens einem Fach keine Note bekommen. Demnach gebe es knapp 12.000 Lücken auf den Zeugnissen, teilte das Bildungsministerium am Freitag mit. Es handele sich dabei nicht um Kopfzählungen, sondern um fehlende Noten, so eine Ministeriumssprecherin. Ein Schüler kann demnach mehrere Lücken auf dem Zeugnis haben. Zunächst hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Besonders die Grund- und Sekundarschulen sind nach Angaben des Ministeriums betroffen. Hier fehlten in je rund 2000 Fällen Noten in Musik. Auch die Fächer Wertebildender Unterricht, Chemie und Physik seien stark betroffen. Im Vergleich zum Vorjahr sank allerdings die Zahl der Leerstellen auf den Zeugnissen erheblich um 8000. Und das, obwohl laut Bildungsministerium zuletzt eine durchschnittliche Unterrichtsversorgung von nur 92 Prozent herrschte.