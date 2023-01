Fahrgäste steigen in die U-Bahn.

Berlin - Seit diesem Montag müssen sich die Fahrgäste der U-Bahnlinien 1 und 3 in Berlin-Kreuzberg auf Ersatzverkehr einstellen. Zwischen den Bahnhöfen Kottbusser Tor und Warschauer Straße finden bis 5. März Lärmschutzarbeiten entlang der Hochbahn statt, wie die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mitteilten. Nach Beschwerden von Anwohnern sollen nun die Fahrgeräusche an der Hochbahn reduziert werden. Es sollen Schallschutzelemente und eine Schotteranlage in die Gleise eingebaut werden. Zwischen den betroffenen U-Bahnhöfen besteht Ersatzverkehr mit Bussen.