Falsche Frisur: Friday for Future lädt Sängerin wegen Dreadlocks aus

Die Ortsgruppe Hannover von „Fridays for Future” hat mit der Ausladung einer Musikerin für große Empörung gesorgt. Sängerin Ronja Maltzahn darf nicht beim geplanten Klimastreik am Freitag auftreten. Grund dafür: Den Demo-Organisatoren passt ihre Frisur nicht.

Magdeburg/DUR/slo – Am Freitag organisiert „Fridays for Future“ einen neuen weltweiten Klimastreik. Eine wird jedoch nicht mit dabei sein: Musikerin Ronja Maltzahn. Die sollte eigentlich auf der Demo in Hannover auftreten, wurde aber kurzfristig ausgeladen. Der Grund dafür sorgt nun für einen Sturm der Empörung.

Denn Maltzahns Auftritt wurde gestrichen, da den Demo-Machern ihre Frisur nicht passe. Die Musikerin trägt Dreadlocks. Für die FFF-Ortsgruppe Hannover eine nicht tolerierbare Form „kultureller Aneignung“.

FFF-Kritik: Dreadlocks bei Weißen seien kulturelle Aneignung

Dreadlocks, also zu Strähnen verfilzte Haare, seien in Zeiten der Sklaverei von Weißen als Zeichen der Unterdrückung Schwarzer genutzt worden. Daher sollten Weiße heute keine Dreadlocks tragen, „da sie sich einen Teil einer anderen Kultur aneignen, ohne die systematische Unterdrückung dahinter zu erleben“, heißt es in der von Maltzahn veröffentlichten Ausladung durch FFF. Tatsächlich wird der Vorwurf „kultureller Aneignung“ schon seit Jahren immer wieder diskutiert. Auch Popstars wie Billie Eilish standen deswegen bereits in der Kritik.

„Wir hatten uns darauf gefreut, ein Zeichen für Frieden und gegen Diskriminierung mit unserer Musik setzen zu dürfen. Schade, dass wir aufgrund von äußerlichen Merkmalen davon ausgeschlossen werden“, teilte die Musikerin mit. „Wir möchten keinen Menschen aufgrund von seiner/ihrer kulturellen Herkunft diskriminieren, sondern vielmehr kultureller Vielfalt eine Bühne geben, sie wertschätzen und zelebrieren.“

Mit ihrer Entscheidung zieht FFF Hannover nun jede Menge Empörung auf sich. Zahlreiche Menschen kritisieren die Ausladung scharf, sprechen von Diskriminierung, Ausgrenzung und fehlender Weltoffenheit.