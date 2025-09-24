Nina Chuba (26), Rapperin und Pop-Sängerin, hat nach politischen Differenzen den Kontakt zu einem Teil ihrer Familie abgebrochen. Chuba (größter Hit: „Wildberry Lillet“), die bürgerlich Nina Katrin Kaiser heißt, wuchs in Wedel (Niedersachsen) auf, ihre Eltern stammen aus Sachsen-Anhalt. „Ich habe mit einem Teil meiner ostdeutschen Familie gebrochen, weil sie politische Haltungen vertreten, für die ich nicht stehe“, sagte sie dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“: „Ich kann da auch keine falsche Toleranz oder Verständnis zeigen. Ich bin absolut gegen die AfD.“ Gerade erscheint Chubas neues Album. (UK)