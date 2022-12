Wechselhafter und kühler Dienstag erwartet

Wolken spiegeln sich in einer Glasfassade.

Potsdam - Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auf einen wechselhaften und kühlen Dienstag einstellen. Der Morgen startet zunächst mit vielen Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach kann es bis in den Vormittag hinein stellenweise zu Glätte durch überfrierende Restnässe kommen. Am Nachmittag ziehen die Wolken von Flämingen allmählich Richtung Nordosten ab und die Sonne kommt gebietsweise zum Vorschein. Die Temperaturen liegen bei kühlen minus drei Grad Celsius und null Grad.

In der Nacht zu Mittwoch bleibt es laut DWD zunächst klar, weshalb die Temperaturen auf bis zu minus acht Grad abfallen können. Am Mittwochmorgen breiten sich vom Süden Brandenburgs wieder Wolken aus. Es werden Temperaturen zwischen minus drei Grad und minus einem Grad erwartet.