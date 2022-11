Warnung vor Schimmelpilzgift: Pistazienkerne zurückgerufen

Stuttgart - Kaufland ruft Pistazienkerne der Eigenmarke K-Classic zurück. Im Rahmen von Routineuntersuchungen seien erhöhte Gehalte von dem Schimmelpilzgift Ochratoxin A festgestellt worden, hieß es in einer Lebensmittelwarnung vom Samstag. Konkret geht es um K-Classic Pistazienkerne geröstet und ohne Salz in der 100-Gramm-Packung mit dem Haltbarkeitsdatum 22. April 2023 und der Chargennummer 21029/220726001. Betroffen sind Märkte in Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen und im Saarland.

Ochratoxin A wird auf natürliche Weise von Schimmelpilzen gebildet und kommt in verschiedenen Lebensmitteln wie etwa Getreide, Fleischkonserven, Obst oder Käse vor. Es kann krebserregend auf die Nieren wirken, weswegen bestimmte Grenzwerte festgelegt wurden.