Warnung vor glatten Straßen - Unfälle

Dresden - Wegen der winterlichen Verhältnisse auf den Straßen hat die Polizei Verkehrsteilnehmer dazu aufgefordert, rücksichtsvoll und vorausschauend zu fahren. Dazu gehöre, die Geschwindigkeit anzupassen, Winterreifen zu benutzen und das Fahrzeug von Schnee und Eis zu befreien, teilte die Polizei Dresden am Sonntag mit. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge komme es am Sonntag streckenweise zu Eisglätte und leichtem Schneefall.

Vereinzelt soll es nach Angaben der Polizei in Sachsen zu Unfällen aufgrund der Glätte gekommen sein. Auf der Bundesstraße 173 bei Triebel im Vogtlandkreis etwa kam eine 19-Jährige am Samstagabend auf glatter Straße in einer Linkskurve ins Schleudern, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Im linken Seitengraben fuhr sie gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde leicht verletzt ambulant im Krankenhaus behandelt.