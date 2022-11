Vorerst kein Tempolimit für Radfahrer in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt soll es so schnell kein örtlich begrenztes Tempolimit für Fahrradfahrer geben. „Soweit uns bekannt ist, ist in Sachsen-Anhalt bisher kein solches Tempolimit angeordnet“, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums. Eine entsprechende Anordnung müssten die Verkehrsbehörden der Landkreise und der kreisfreien Städte aussprechen.

Im vergangenen Jahr hatte ein Berliner Bezirk eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 10 km/h für Radfahrer in einer sogenannten Begegnungszone eingerichtet. In diesem Bereich treffen verschiedene Verkehrsteilnehmer aufeinander. Wegen einer erhöhten Gefährdungslage wurde schließlich das Tempolimit verhängt.

Auch in Sachsen-Anhalt ist eine solche Regelung laut Verkehrsministerium unter Umständen umsetzbar. „Solche Geschwindigkeitsbeschränkungen“ resultierten aus der Straßenverkehrsordnung und diese sei Bundesrecht, erklärte der Sprecher.