Volksbanken Wolfsburg und Magdeburg wollen Fusion

Das Logo der Volksbank ist auf einem Gebäude in der Innenstadt zu sehen.

Braunschweig/Magdeburg - Die Fusionswelle unter Regionalbanken hält auch in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt an: Die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg (BraWo) und die Volksbank Magdeburg wollen sich zusammenschließen. Vorbereitungen hierzu liefen, hieß es am Mittwoch aus beiden Finanzhäusern. Für den Juni erwarte man die Zustimmung der Vertreterversammlungen der genossenschaftlich getragenen Banken, ehe im Herbst die Fusion folge.

In dem gemeinsamen Institut sollen knapp 900 Beschäftigte arbeiten, Jobs fallen den Angaben zufolge nicht weg. Die Zahl der Kunden liege kombiniert bei rund 187.000, die Bilanzsumme bei gut 7 Milliarden Euro. Beide Banken wollen ihren bisherigen Markenauftritt erhalten.