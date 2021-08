Virologe Kekule warnt vor Corona-Durchseuchung bei Kindern

Halle (Saale)/MZ - Virologe Alexander Kekule von der Universitätsmedizin Halle warnt vor einer unkontrollierten Durchseuchung von Kindern. Wenn man nun auf die Durchseuchung der Jüngsten setze, sei dies "brandgefährlich" nicht nur für die Kinder selbst, sondern auch für andere Altersgruppen. Die Kinder würden dann "quasi zum Durchlauferhitzer" für das Infektionsgeschehen. Dann bekomme man eine völlig unkontrollierte Welle, sagte der Experte gegenüber MDR Aktuell.

Bereits in den bisherigen Phasen der Corona-Pandemie hätten Kinder zu den Hauptleidtragenden gehört. Bei ihnen habe es "reihenweise psychische Probleme und soziale Probleme" gegeben. Das betreffe auch die Eltern. Nun könne man in Nordrhein-Westfalen sehen, wie wieder zehntausende Schulkinder in Quarantäne geschickt würden. Und dass, obwohl eigentlich nur noch die Schulen geschützt werden müssten, weil die Risikogruppen halbwegs geimpft seien.