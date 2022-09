Viele Wolken, Schauer und Gewitter am Wochenende

Leipzig - Mit vielen Wolken, Schauern und Gewittern startet das Wochenende in Sachsen-Anhalt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gehen am Freitag vor allem ab dem Mittag Schauer und Gewitter nieder. Die Temperaturen erreichen 22 bis 24 Grad, im Harz 17 bis 22 Grad. Auf dem Brocken wehen stürmische Böen.

Am Samstag ziehen bei 20 bis 22, im Harz 16 bis 20 Grad, zunächst vereinzelt, ab dem Mittag von Südwesten her vermehrt Schauer und Gewitter durch. Auch der Sonntag wird bis zum Nachmittag wolkig, vor allem östlich von Elbe und Saale schauert es. Am Nachmittag lockert die Bewölkung von Westen her auf und am Abend ist es überall trocken. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 22, im Harz auf 15 bis 19 Grad.