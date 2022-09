Vermisste Frau: Ermittler suchen nach Zeugen und Fotos

Burgwedel - Nach dem Verschwinden einer 56-Jährigen aus Burgwedel bitten die Ermittler erneut um Hilfe aus der Bevölkerung. Gesucht wird ein Autofahrer, der mit seinem Wagen in unmittelbarer Nähe des Wohnhauses gesehen wurde, wie die Polizei Hannover am Mittwoch mitteilte. Das silberne Auto älteren Baujahrs sei in der Zeit von Freitag, 9. September, bis Sonntag, 11. September, mehrmals wahrgenommen worden, hieß es. Der Fahrer werde dringend als Zeuge gesucht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 56-Jährige am Samstag (10. September) zuletzt gesehen worden. Am folgenden Sonntag kam sie nicht zu einem Treffen mit einer Freundin, die einen Tag später die Polizei alarmierte. Nach früheren Polizeiangaben ist nicht auszuschließen, dass die Frau das Opfer einer Gewalttat wurde. Ermittelt wird in alle Richtungen. In der Hoffnung auf Hinweise, hatte die Polizei bereits Fotos der Frau und ihres Autos veröffentlicht.

Der nun Gesuchte wird als 40 bis 55 Jahre alter Mann mit kräftiger bis sehr kräftiger Statur und einer geschätzten Größe von 1,65 Metern beschrieben. Er soll eine Brille getragen haben und kurze, möglicherweise auch schon teilweise graue Haare haben. Bekleidet war er nach den Beschreibungen mit Jacke und Hose im Tarnfleckmuster, die oft bei Outdoor-Aktivitäten beliebt sind. Eine Zeugin sprach von einem „Anglerhut“.

Wegen der Spurenlage an ihrem Wohnort hatte die Polizei bereits mitgeteilt, dass ein Gewaltverbrechen nicht auszuschließen sei. Die 56-Jährige habe zum Zeitpunkt ihres Verschwindens schulterlange, blonde und gelockte beziehungsweise wellige Haare gehabt. Gesucht wird auch nach Hinweisen auf ihren schwarzen Kombi.

Herausfinden wollen die Ermittler zudem, wer sich in dem betroffenen Zeitraum am Würmsee aufhielt. Grundsätzlich seien alle Beobachtungen rund um das Wochenende vom 9. bis 11. September ermittlungsrelevant, hieß es. Für Fotos, die in der Zeit dort entstanden sind, hat die Polizei eine Mailadresse eingerichtet.