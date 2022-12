Borna - Bei einem Verkehrsunfall in Borna (Landkreis Leipzig) ist eine 72-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Sie sei am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz vom Auto eines 66-Jährigen angefahren worden, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Fußgängerin kam in ein Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst unklar.