Bundesregierung Verkehrsminister bei Kabinettsklausur zusammengebrochen

Einer fehlt beim Gruppenfoto: Verkehrsminister Schnieder musste von der Kabinettsklausur ins Krankenhaus.

Von dpa Aktualisiert: 30.09.2025, 13:44
Schnieder bei seiner Ankunf in der Villa – später kam er ins Krankenhaus.
Schnieder bei seiner Ankunf in der Villa – später kam er ins Krankenhaus. Michael Kappeler/dpa

Berlin - Verkehrsminister Patrick Schnieder hatte bei der Klausurtagung des Bundeskabinetts in Berlin einen Kreislaufzusammenbruch und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der CDU-Politiker sei am Tisch zusammengesackt, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius. Danach sei es ihm zwar wieder bessergegangen, zur Sicherheit werde er sich aber untersuchen lassen. Beim Gruppenfoto des Kabinetts konnte Schnieder nicht mehr dabei sein.