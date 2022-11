Verfolgungsjagd in Weißenfels: Sechs beschädigte Fahrzeuge

Weißenfels - Ein Betrunkener Autofahrer ist in Weißenfels vor einer Verkehrskontrolle geflohen und hat dabei fünf weitere Autos beschädigt. Bei den Autofahrern handelt es sich um einen 39-Jährigen und eine 17-Jährige, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Unklar war zunächst, wer das Auto am Donnerstagabend gefahren ist. Beide waren alkoholisiert und möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen. Das Fahrzeug war nicht zugelassen und hatte ein entwendetes Kennzeichen. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei 70.000 Euro.