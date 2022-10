Verfassungsschutz: Querdenker wollen Krise für sich nutzen

In wenigen Tagen geht Niedersachsens Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut in den Ruhestand. Angesichts des Ukraine-Krieges und der Folgen daraus schaut er besorgt auf die kommenden Monate.

Hannover - Niedersachsens Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut rechnet damit, dass insbesondere sogenannte Querdenker und Coronaleugner in den kommenden Wochen und Monaten versuchen, die hohe Inflation und die steigenden Energiepreise als Folge des Ukraine-Krieges für eigene Ziele zu nutzen.

„Aktuell stellen wir fest, dass die Zahl der Teilnehmenden dieses Spektrums an Demonstrationen und Versammlungen zurückgegangen ist. Ob sich dieser Trend im Herbst und Winter fortsetzt, kann angesichts der Krisensituation jedoch bezweifelt werden“, sagte Witthaut auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Ob Inflation und die steigenden Energiepreise auch zu Treibern einer Radikalisierung würden, sei noch nicht abschließend abzusehen.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges Ende Februar habe der Antimilitarismus in der linksextremistischen Szene stark an Bedeutung gewonnen, sagte Witthaut. „Insbesondere Rüstungsunternehmen, die Bundeswehr, politische Parteien und Entscheidungsträger rücken verstärkt in den Fokus von Linksextremisten.“ Dabei würden deren eigenen ideologischen Themen mit anderen Schwerpunkten, wie dem Kampf für das Klima, verbunden.

Witthaut ist seit 2019 Präsident des niedersächsischen Verfassungsschutzes. Ende des Monats geht der 67-Jährige in den Ruhestand. Wer sein Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt.