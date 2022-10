Union-Trainer Fischer kritisiert Referee Aytekin

Bochum - Trainer Urs Fischer vom Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin hat nach dem 1:2 (0:1) beim VfL Bochum deutliche Kritik an einer Entscheidung von Schiedsrichter Deniz Aytekin (Oberasbach) geübt. „Da lag Herr Aytekin für mich heute eindeutig falsch. Das ist für mich eine klare Rote Karte. Mit der Geschwindigkeit, offene Sohle - da hat Bochum Glück gehabt“, sagte der 56-Jährige zu einem Foul von Ivan Ordets an Janik Haberer.

Der Bochumer Verteidiger hatte in der 18. Minute Haberer in der Nähe der linken Eckfahne abgegrätscht und den Gästespieler mit offener Sohle am linken Knöchel erwischt. Ordets sah dafür von Aytekin die Gelbe Karte. Haberer musste zwei Minuten später ausgewechselt werden. „Ihm geht es ganz gut, aber es wird sicherlich noch eine Untersuchung geben“, sagte Fischer über Haberer.