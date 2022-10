Union Berlin: Keine schwere Verletzung bei Siebatcheu

Berlin - Union Berlins Angreifer Jordan Siebatcheu hat sich im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Sonntag nicht ernsthaft verletzt. Bei dem 26-Jährigen wurden keine „strukturellen Verletzungen“ festgestellt, wie der Tabellenführer am Montag mitteilte. Siebatcheu war beim 2:0 Sieg gegen den BVB am Sonntag bei seiner Auswechslung in der 67. Minute vom Spielfeld gehumpelt. Trainer Urs Fischer hatte nach der Partie nicht über die Verletzung spekulieren wollen und eine Rücksprache mit den Ärzten angekündigt.

Wie lange der Angreifer des Tabellenführers ausfallen wird, war weiterhin nicht bekannt. Im DFB-Pokalspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Heidenheim dürfte Siebatcheu aber noch nicht wieder zum Einsatz kommen. Trainer Urs Fischer hatte angesichts der hohen Belastungen ohnehin angekündigt, gegen den Zweitligisten stärker zu rotieren.