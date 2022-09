Auto kracht gegen Baum - 31-Jähriger stirbt nach Unfall bei Osnabrück

Bippen - Ein 31-jähriger Mann ist bei Bippen (Landkreis Osnabrück) mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und dabei gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr der Mann am Freitagabend mit überhöhter Geschwindigkeit und kam in einer leichten Linkskurve von der Straße ab.

Daraufhin kollidierte das Auto mit dem Baum und der 31-Jährige starb. Die Ursache war vermutlich die hohe Geschwindigkeit. Ein Passant habe am Freitagabend beobachtet, wie das Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. und gegen den Baum prallte.