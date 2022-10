Unfall mit Rettungswagen: Verletzte und 250.000 Euro Schaden

Zerbst - Beim Zusammenstoß eines Rettungswagens und eines Autos in Zerbst (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) sind am Sonntagabend sechs Menschen verletzt worden. Weil auch teure Geräte in dem Einsatzfahrzeug beschädigt wurden, betrage die Schadenssumme mehr als 250.000 Euro, teilte die Polizei in Köthen am Montag mit. Nach der Kollision der Fahrzeuge auf einer Kreuzung seien die 39 Jahre alte Krankenwagenfahrerin, ihr 26 Jahre alter Kollege und eine 90-jährige Patientin zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gekommen. Auch der 22 Jahre alte Fahrer des anderen Pkw und seine 22 und 24 Jahre alten Mitfahrerinnen seien verletzt worden, hieß es. Laut Polizei war der Rettungswagen ohne Blaulicht und Sirene unterwegs.