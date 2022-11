Unfall mit neun Autos in Erfurt: Fünf Verletzte

Erfurt - Bei einer Massenkarambolage in Erfurt sind zwei Menschen schwer und drei weitere leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhren am Donnerstagmorgen neun Autos auf nasser Fahrbahn ineinander, wie die Polizei in Erfurt mitteilte. Sieben Autos waren nach dem Unfall im Erfurter Südosten nicht mehr fahrbereit, die Polizei bezifferte den Schaden auf 60.000 Euro. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt. An der Unfallstelle waren mehrere Rettungswagen im Einsatz, wie es hieß. Zuvor hatte der MDR über den Unfall berichtet.