Unbeständiger Donnerstag in Thüringen

Erfurt - Nach einem nebligen Start wird es unbeständig in Thüringen. „Sonne Wolken und Regen wechseln sich am Donnerstag ab“, teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit. Demnach bleibt es am Morgen bewölkt und es kommt zeitweise zu Regen. Am Nachmittag kann in einzelnen Teilen des Landes auch mal die Sonne zum Vorschein kommen. Die Temperaturen steigen auf sieben bis zehn Grad, im Bergland auf vier bis acht Grad. In Eichsfeld werden starke Windböen aus dem Südosten von bis zu 60 km/h erwartet.

In der Nacht zu Freitag bleibt es weiter unbeständig und es regnet. Die Temperaturen liegen zwischen sechs und drei Grad. Am Freitag ist laut DWD mit teils langanhaltenden Regenschauern zu rechnen, die am Abend im Norden und Osten in Schnee übergehen. Die Höchstwerte liegen zwischen fünf und acht Grad.