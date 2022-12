Unbekannter wirft Böller auf Weg: Mann bekommt Knalltrauma

Chemnitz (dpa/sn) – - Ein 25-Jähriger ist am Dienstagabend in Chemnitz-Markersdorf durch explodierende Pyrotechnik verletzt worden. Aus der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses hat ein Unbekannter Böller auf den Gehweg geworfen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Der 25-Jährige habe wenige Meter neben der Explosion gestanden und ein Knalltrauma erlitten. Er musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen den unbekannten Böller-Werfer wird nach Angaben der Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung und Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt.