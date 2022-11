Jena - Unbekannte haben in Jena am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Die drei mutmaßlichen Täter flüchteten danach mit einem Auto, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Durch die Sprengung wurde das anliegende Gebäude erheblich beschädigt, nach Angaben der Polizei ist es derzeit einsturzgefährdet. Die Höhe der Beute sowie des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.