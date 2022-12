Unbekannte beschmieren Bundesgeschäftsstelle der Grünen

Berlin - Unbekannte haben die Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Berlin-Mitte beschmiert. An der Fassade sei ein 4,50 mal 1,50 Meter großer Schriftzug angebracht worden mit der Aufschrift „Das Blut der Iraner“, teilte die Polizei am Samstag mit. Außerdem sei an der Hauseingangstür und auf dem Gehweg großflächig rote Farbe verteilt worden. Ein Mitarbeiter des Zentralen Objektschutzes der Polizei bemerkte demnach die Schmierereien in der Nacht zum Samstag. Der Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin ermittelt.

Zuletzt hatte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) den Iran wegen der wachsenden Gewalt gegen friedlich Demonstrierende scharf kritisiert. In dem Land protestieren seit mehr als zwei Monaten landesweit Menschen gegen die politische Führung des Landes.