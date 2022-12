Unbekannte beschädigen mehrere Fahrzeuge an Heiligabend

Plauen - Während sich in vielen Haushalten noch über Geschenke gefreut wurde, haben Unbekannte in Plauen (Vogtlandkreis) mehrere Autos beschädigt. Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag seien im Bereich der Stöckigter Straße Lackschäden an insgesamt elf Fahrzeugen festgestellt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Sachschaden beträgt demnach schätzungsweise mehr als 5000 Euro. Um die Täter ausfindig machen zu können, bat die Polizei um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.