Umsätze der Industrie zuletzt deutlich gestiegen

Ein Arbeiter führt Schweißarbeiten an einer Brücke aus.

Halle - Die Umsätze der Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt sind zuletzt deutlich angestiegen. Im dritten Quartal verzeichneten die Unternehmen im Schnitt mehr als ein Drittel höhere Umsätze als im Vorjahreszeitraum, wie eine Sprecherin des Statistischen Landesamtes in Halle am Montag mitteilte. Ein großer Teil des Anstieges sei auf Preissteigerungen zurückzuführen. Preisbereinigt stiegen die Umsätze um etwa acht Prozent. Auch die Auftragslage verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit rund elf Prozent deutlich.